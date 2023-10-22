İYİ Partili Turhan Çömez’den skandal paylaşım! Gazze için gönüllü olan Türk doktorlarını hedef aldı

IRKÇI PAYLAŞIM

Sağlık Bakanlığının yardım uçağı paylaşımını alıntı yaparak, kendi sosyal medya hesabından paylaşan İP'li Çömez, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapattı ve Türkiye'nin bölgeye yolladığı yardım uçak üzerinden ırkçı paylaşımda bulundu. Çömez, paylaşımında, Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorları hedef alarak, "Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı?" diyerek ırkçılık içeren skandal bir paylaşım yaptı.