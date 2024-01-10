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CHP’de Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı: Partiyi uçuruma sürüklüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 07:52
CHP'de ''yok sayılıyoruz'' tartışması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 39 ilçe adayını belirlemek istemesi mevcut başkanları isyan noktasına getirdi. Adaylıklarının İmamoğlu'nun iki dudağı arasında olduğundan dert yanan başkanlar, genel merkeze şikayet de bulsunlar da sonuç alamadılar. İşte ayrıntılar...
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