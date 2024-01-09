Togg için geri sayım başladı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin yeni modeli 22.00'da tanıtılacak
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli için geri sayım başladı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00’de buluşalım…" denildi.
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg saat 22.00'da yeni modelini tanıtacak.
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