TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG fastback özellikleri...
Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası olan TOGG'un yeni modeli tanıtıldı. Birçok kişi, "TOGG T10F ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler?, "TOGG T10F fastback modeli fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?" gibi soruları gündeme taşıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Türkiye'nin gurur kaynağı olan yerli otomobil üreticisi TOGG, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tarihi bir gün yaşadı. 2024 yılında gerçekleşen etkinlikte, TOGG'un en yeni modeli olan TOGG T10F ilk kez görücüye çıktı ve yerli otomobil tutkunlarını adeta büyüledi. İşte TOGG fasback modelinden ilk görüntüler...
TOGG'UN YENİ MODELİ T10F TANITILDI!
ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı.
Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş "Üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'e katılıyoruz. Katıldığımız ilk yıl yeni bir oyuncu olarak markamızı, kim olduğumuzu ve neyi başarmak istediğimizi anlattık. Aynı zamanda ön gösterimini 2019'da Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz ikinci akıllı cihazımızla ilgili vizyonumuzu ortaya koyan Konsept Akıllı Cihazımızı gösterdik.
Geçen yıl akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ve geliştirmekte olduğumuz dijital ekosistemimizi ziyaretçilerle paylaştık. Bu yıl ise bütün faaliyet alanlarımızda kullanıcılarımızla buluşturduğumuz ürün ve hizmetlerimizin bugünkü ve gelecek kabiliyetlerinin yanı sıra ikinci akıllı cihazımız T10F ile dünya kamuoyunun karşısındayız" dedi.
Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback olan T10F'i 2025 yılında Türkiye'den başlayarak kullanıcılarla buluşturacaklarını kaydeden Karakaş, "T10F'in yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformumuzu ve temiz enerji çözümlerimizi de CES'te sergiliyoruz" diye konuştu.
AB'DE 6'NCI SIRADAYIZ
Türkiye, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 65 bin 562 'tam elektrikli' otomobil satışıyla İtalya, İspanya, Avusturya, Danimarka ve Finlandiya gibi AB ülkelerini geçerek 6'ncı sıraya yerleşti.
TOGG'UN KAÇ MODELİ VAR?
Yerli otomobil TOGG'un toplamda 5 modeli bulunuyor. Bu yıl satılan T10X modeli C-Segment SUV olarak piyasaya çıkacak.
Onun haricinde TOGG T10S C-segment Sedan, TOGG T8CX C-segment Xcoupe, TOGG T8X B-segment SUV ve TOGG 10V C-segment MPV olarak satılacak.
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