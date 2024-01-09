TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG fastback özellikleri...

TOGG'UN YENİ MODELİ T10F TANITILDI!

ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı.

Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş "Üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'e katılıyoruz. Katıldığımız ilk yıl yeni bir oyuncu olarak markamızı, kim olduğumuzu ve neyi başarmak istediğimizi anlattık. Aynı zamanda ön gösterimini 2019'da Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz ikinci akıllı cihazımızla ilgili vizyonumuzu ortaya koyan Konsept Akıllı Cihazımızı gösterdik.

Geçen yıl akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ve geliştirmekte olduğumuz dijital ekosistemimizi ziyaretçilerle paylaştık. Bu yıl ise bütün faaliyet alanlarımızda kullanıcılarımızla buluşturduğumuz ürün ve hizmetlerimizin bugünkü ve gelecek kabiliyetlerinin yanı sıra ikinci akıllı cihazımız T10F ile dünya kamuoyunun karşısındayız" dedi.

Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback olan T10F'i 2025 yılında Türkiye'den başlayarak kullanıcılarla buluşturacaklarını kaydeden Karakaş, "T10F'in yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformumuzu ve temiz enerji çözümlerimizi de CES'te sergiliyoruz" diye konuştu.