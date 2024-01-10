Meral Akşener “ben yokum” dedi mi? Akşener rest çekti iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP ile ittifakı savunan parti yöneticilerine rest çektiği "eğer 14 Mayıs'taki oyumuzu koruyamazsak, o oy oranımızın altına düşersek ben yokum. Ben giderim" dediği iddia edildi. O iddia ile ilgili genel merkezden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

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