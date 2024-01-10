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Meral Akşener “ben yokum” dedi mi? Akşener rest çekti iddiası

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 07:23
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP ile ittifakı savunan parti yöneticilerine rest çektiği "eğer 14 Mayıs'taki oyumuzu koruyamazsak, o oy oranımızın altına düşersek ben yokum. Ben giderim" dediği  iddia edildi. O iddia ile ilgili genel merkezden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
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