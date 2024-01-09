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İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yönetim kurulunda 6 istifa

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor! Yönetim kurulunda 6 istifa

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan'ın liderlik zafiyeti ve parti içindeki demokratik eksiklikleri gerekçesiyle görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi; Ali Deniz, Süleyman Arslan, Fatma Yaşar Arslan, Mehmet Günay, Şükriye Yıldırımlar ve Mustafa Eser, istifa kararını açıkladı.

İYİ PARTİ'DE YÖNETİM KRİZİ!

İstifa edenler adına açıklamayı yapan Ali Deniz, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin parti içinde oluşan yönetim kriziyle ilgili eleştirilerinin 'şiirle, sözle, sazla' geçiştirildiğini ileri sürdü.

Deniz, İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan'ın liderlik zafiyeti ve parti içindeki demokratik eksikliklerini eleştirdi. Deniz, Serik'te temayülde başlayan düzensizliklerin tespit edilmesine rağmen genel merkezin ve il başkanlığının gerekli önlemleri almadığını söyledi. Deniz, sandık görevlilerinin eksikliğini dile getirdiklerini ve seçim sonuç tutanaklarının eksik gelmesine rağmen il başkanının sorumsuz tavırlar içinde olduğunu iddia etti.



"TOPLANTILARDA EMOJİ VE BEĞENİLER KONUŞULUYOR"

Hedeflerini şaşırdıklarını belirten Deniz ise toplantılarda sürekli muhalefeti eleştirdiklerini söyleyerek, "Hedefimizi şaşırdık. Kimi eleştireceğimizi bilmiyoruz. Maalesef muhalefeti eleştirir hale geldik. Bizim hedefimiz o değil ki. Bizim hedefimiz iktidar değil mi? Ne için buradayız? Toplantıda o emoji attı mı, bu beğeni verdi mi? Bunları konuşuyoruz. Bir şey soruyoruz; geçiştiriyorlar. Soru sorduğumuz için asi çocuk olduk" diye konuştu.

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