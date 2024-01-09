İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor! Yönetim kurulunda 6 istifa





"TOPLANTILARDA EMOJİ VE BEĞENİLER KONUŞULUYOR"

Hedeflerini şaşırdıklarını belirten Deniz ise toplantılarda sürekli muhalefeti eleştirdiklerini söyleyerek, "Hedefimizi şaşırdık. Kimi eleştireceğimizi bilmiyoruz. Maalesef muhalefeti eleştirir hale geldik. Bizim hedefimiz o değil ki. Bizim hedefimiz iktidar değil mi? Ne için buradayız? Toplantıda o emoji attı mı, bu beğeni verdi mi? Bunları konuşuyoruz. Bir şey soruyoruz; geçiştiriyorlar. Soru sorduğumuz için asi çocuk olduk" diye konuştu.