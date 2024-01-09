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İstanbul trafiğe teslim oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kitlendi! Trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu | A Haber sahadan aktardı

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Giriş Tarihi: 09.01.2024
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İstanbul trafiğe teslim oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kitlendi! Trafik yoğunluğu yüzde 85’i buldu | A Haber sahadan aktardı

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 85’e kadar ulaştı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri araç yoğunluğunda adeta kilitlendi. A Haber detayları aktardı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

KÖPRÜLER KİLİT!

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor. Aksi yönde ise trafik akıcı ilerliyor.
A Haber ekipleri ise sahadan son durumu aktardı. Sürücülerin Cevizlibağ'dan Beylikdüzü yönüne doğru uzun süredir dur kalk şeklinde ilerledikleri belirtilirken yarım saatlik yolun iki saati bulduğu aktarıldı.

ÖNEMLİ UYARILAR GELDİ

Bağlantı Yolu Haramidere-Bahçeşehir Yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.
Mecidiyeköy-D100 Kuzey Katılımı sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85

Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülüyor. Avrasya Tüneli giriş ve çıkışlarında da trafik yoğunluğu gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.07 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.

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