İstanbul trafiğe teslim oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kitlendi! Trafik yoğunluğu yüzde 85’i buldu | A Haber sahadan aktardı

KÖPRÜLER KİLİT!

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor. Aksi yönde ise trafik akıcı ilerliyor.

A Haber ekipleri ise sahadan son durumu aktardı. Sürücülerin Cevizlibağ'dan Beylikdüzü yönüne doğru uzun süredir dur kalk şeklinde ilerledikleri belirtilirken yarım saatlik yolun iki saati bulduğu aktarıldı.