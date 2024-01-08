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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum çalışmalara başladı: Milletimizle el ele kol kola çalışacağız

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Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum çalışmalara başladı: Milletimizle el ele kol kola çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar AK Parti'nin İstanbul adayı olarak ismini ilan ettiği Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Kurum namazın ardından vatandaşlara bir araya gelirken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adayı olarak açıkladığı Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Kurum namazın ardından vatandaşlara bir araya gelirken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Vatandaşlarımızın zor anlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan önce nasılsak bundan sonra da aynısı olacak. Bugün İl Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik. Birazdan da Sultan Fatih'imizi ziyaret edeceğiz. Orada yine merhum başkanımızı Kadir Abi'mizi ziyaret edeceğiz. Dualarla başlayacağız inşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak bundan sonra da onun gibi olacağız aynısı olacağız. Yani hep milletimizin biz zor gününde yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bu manevi iklimde bu kutlu şehirde onlarla tüm İstanbullularla el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz. Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken göreceksiniz, çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. İnşallah bu süreci yürüteceğiz. Çok teşekkür ediyorum.

Biz aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz, teşkilatımız mayıs seçimlerinin hemen ardından yeni yeniden İstanbul diyerek sahaya çıktık. 39 ilçemizi 964 mahallemizi vatandaşımız ne istiyor takip ettik. Uzman arkadaşlarla bu süreçleri tek tek değerlendirdik. Öne çıkan konularımız belli başta ulaşım, deprem riski, kentsel dönüşüm yine bu manada yeşil alan eksikliği, İstanbul'un güvenliği huzuru bu manada huzurlu yaşayacağımız, medeniyetimizin bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunları olarak inşallah o eserlere sahip çıkacağız. İnşallah geleceği gençlerimiz, kadınlarımızla inşa edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. 16 milyonun kardeşi, evladı, yeri gelecek abisi, yeri gelecek evdeki Murat'ı olacağız. Çalışacağız, koşturacağız kaybolan 5 yılını çok çalışarak üreterek tüm ekibimizle mücadele ederek acil eylem planlarını ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Proje tanıtımlarımız olacak. İstanbul'a ilişkin çalışmalarımızı paylaşacağız. Zaten daha önce de bizi biliyorlar. Biz de hem bakanlık dönemimizdeki hem daha önceki birikimimizle geleceğiz. Tecrübemizle geleceğiz ve o tecrübe o birikimi buraya aktaracağız. İş üreteceğiz.

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