AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum çalışmalara başladı: Milletimizle el ele kol kola çalışacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar AK Parti'nin İstanbul adayı olarak ismini ilan ettiği Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Kurum namazın ardından vatandaşlara bir araya gelirken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adayı olarak açıkladığı Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Kurum namazın ardından vatandaşlara bir araya gelirken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Vatandaşlarımızın zor anlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan önce nasılsak bundan sonra da aynısı olacak. Bugün İl Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik. Birazdan da Sultan Fatih'imizi ziyaret edeceğiz. Orada yine merhum başkanımızı Kadir Abi'mizi ziyaret edeceğiz. Dualarla başlayacağız inşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak bundan sonra da onun gibi olacağız aynısı olacağız. Yani hep milletimizin biz zor gününde yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bu manevi iklimde bu kutlu şehirde onlarla tüm İstanbullularla el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz. Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken göreceksiniz, çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. İnşallah bu süreci yürüteceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
Biz aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz, teşkilatımız mayıs seçimlerinin hemen ardından yeni yeniden İstanbul diyerek sahaya çıktık. 39 ilçemizi 964 mahallemizi vatandaşımız ne istiyor takip ettik. Uzman arkadaşlarla bu süreçleri tek tek değerlendirdik. Öne çıkan konularımız belli başta ulaşım, deprem riski, kentsel dönüşüm yine bu manada yeşil alan eksikliği, İstanbul'un güvenliği huzuru bu manada huzurlu yaşayacağımız, medeniyetimizin bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunları olarak inşallah o eserlere sahip çıkacağız. İnşallah geleceği gençlerimiz, kadınlarımızla inşa edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. 16 milyonun kardeşi, evladı, yeri gelecek abisi, yeri gelecek evdeki Murat'ı olacağız. Çalışacağız, koşturacağız kaybolan 5 yılını çok çalışarak üreterek tüm ekibimizle mücadele ederek acil eylem planlarını ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Proje tanıtımlarımız olacak. İstanbul'a ilişkin çalışmalarımızı paylaşacağız. Zaten daha önce de bizi biliyorlar. Biz de hem bakanlık dönemimizdeki hem daha önceki birikimimizle geleceğiz. Tecrübemizle geleceğiz ve o tecrübe o birikimi buraya aktaracağız. İş üreteceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye, Hilvan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Şanlıurfa Birecik, Bozova Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar, Suruç Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Vapur seferleri iptal mi? 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...
- AK Parti Şanlıurfa Siverek, Akçakale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? Lise, ortaokul, ilkokul MEB son gelişmeler...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet 2024 Ocak | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sevk tarihleri belli oldu mu?
- MASTERCHEF KİM KAZANDI? 7 Ocak 2024 MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülün sahibi...
- Pazartesi okullar tatil mi? 8 Ocak 2024 yarın okul var mı, tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- AK PARTİ'NİN YENİ YEREL SEÇİM ŞARKISI 2024: "Hep yeni hep ileri AK Parti..." İşte şarkı sözleri...
- Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş’ın teknik direktörü Fernando Santos kimdir?