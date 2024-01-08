08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 27 ilde Kalkan-7 operasyonu! Çok sayıda göçmen yakalandı

27 ilde Kalkan-7 operasyonu! Çok sayıda göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
ABONE OL
27 ilde Kalkan-7 operasyonu! Çok sayıda göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen Kalkan-7 operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA