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Ali Erbaş’tan hac kontenjanı açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 12:24
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye için 83 bin 430 olarak belirlenen hac kontenjanının artırılması yönünde talepte bulunduklarını söyledi. Ali Erbaş, hac kotasının İslam ülkelerinin nüfusuna göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı.
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