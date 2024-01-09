Ali Erbaş’tan hac kontenjanı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye için 83 bin 430 olarak belirlenen hac kontenjanının artırılması yönünde talepte bulunduklarını söyledi. Ali Erbaş, hac kotasının İslam ülkelerinin nüfusuna göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

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