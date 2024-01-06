İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası! Bütün bu yaşananlar ve tartışmalar İstanbul’u nasıl etkileyecek?

Türkiye'de genel olarak yüzde 10 oranında bir Alevi bir seçmen var. Bunlar arasında CHP haricinde başka hiçbir partiye oy vermeyecek olan bir kitle var bazıları da marjinal sol TİP üzerinde siyaset yapacak diye de bir gerçeklik var. Nihayetinde bakıldığı zaman kimlik veya mezhepsel kitle üzerinden yorum yapacaksak Ekrem İmamoğlu'nun işi zor. Murat Kurum kuvvetle muhtemel açıklanacak diyorlar.