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İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası! Bütün bu yaşananlar ve tartışmalar İstanbul’u nasıl etkileyecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası! Bütün bu yaşananlar ve tartışmalar İstanbul’u nasıl etkileyecek?

Son 1 hafta içerisinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında kulis bilgilerinden sızan bir tartışma söz konusu. Böyle bir tartışma var mı? CHP’de ipler kimin elinde? CHP’de aday açıklama neden ertelendi? Nerelerde uzlaşılmadı? Bu soruların cevaplarını ve tartışmasının perde arkasını uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

BÜTÜN BU YAŞANANLAR VE TARTIŞMALAR İSTANBUL'U NASIL ETKİLEYECEK?

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek

5 yıl içerisinde İstanbul adına hiçbir çalışma yapılmadı. İstanbul'u bir zıplama tahtası olarak görüyorlar. Dün yapılan tanıtımda da gördük AK Parti'nin 2017'de kullandığı sloganları kullanarak çalışma yapıyorlar.

EKREM İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL ARASINDA BİR TARTIŞMA VAR MI?

İmamoğlu-Özel arasında bir tartışma tabii ki var. Biz bunu kongre öncesi dönemde hep değerlendirdik. Ekrem İmamoğlu'nun desteği olmasaydı yüzde 37 ile Özgür Özelsin adaylaştırılması bile söz konusu olmazdı. Burada İmamoğlu'nun tam bir desteği söz konusu oldu ve burada ekibinin "Genel Başkan Ankara'da lider İstanbul'da" mesajını veriyor zaten.

Ekrem İmamoğlu'nun bir B planı var. CHP'de delegeye hakim olan güç belediye başkanıdır. Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul ölçeğinde değil İstanbul dışında da büyük şehirler büyük ilçeleri belirleyecek belediye başkanlığını kaybetse dahi bu belediye başkanlarının ilçe başkanlarının desteğini alarak CHP Genel Başkanlığına yürümek istiyor.

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir

Biz bundan birkaç ay önce bir araştırma yaptık "Özgür Özel'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?" diye ve katılımcıların sadece yüzde 31'i başarılı olacağını düşünüyor diye ortaya çıktı. Bu demek oluyor ki arada ki çatışma gün geçtikçe artacak çift başlılık devam edemez.

Türkiye'de genel olarak yüzde 10 oranında bir Alevi bir seçmen var. Bunlar arasında CHP haricinde başka hiçbir partiye oy vermeyecek olan bir kitle var bazıları da marjinal sol TİP üzerinde siyaset yapacak diye de bir gerçeklik var. Nihayetinde bakıldığı zaman kimlik veya mezhepsel kitle üzerinden yorum yapacaksak Ekrem İmamoğlu'nun işi zor. Murat Kurum kuvvetle muhtemel açıklanacak diyorlar.

Kendi işi harici her işle uğraşan Ekrem İmamoğlu'na karşı rahmetli Kadir Topbaş gibi bir belediye başkanı olacağı düşünülerek Murat Kurum'un anlatılması çok iyi bir kampanya yürütülmesi lazım.

İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası! İMAMOĞLU-ÖZEL KAVGASININ PERDE ARKASI!

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