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6 terörist öldürüldü! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde operasyon! MSB duyurdu...

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Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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6 terörist öldürüldü! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde operasyon! MSB duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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