AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum! Başkan Erdoğan merakla beklenen kararı açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında "İstanbul muradına kavuşacak" diyerek AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan diğer yandan toplantıda 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarının da kim olacağı paylaştı. Peki Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday toplantısında açıkladı.
FARKLI İSİMLER GÜNDEMDEYDİ
Uzun süredir merakla beklenen İstanbul adaylığı için AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da ismi geçiyordu.
AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM
Başkan Erdoğan büyük bir heyecana sahne olan etkinlikte yaptığı açıklamada AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.
Başkan Erdoğan Murat Kurum'un adaylığını şu ifadelerle duyurdu:
"YENİDEN İSTANBUL YENİDEN AK PARTİ"
Gerçekten de 1994 yılından itibaren yeni belediyecilik felsefesini hayata geçirdik. Milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimde ispat ettik. Tüm engellemelere rağmen belediyecilikte destan yazdık. 94 ruhu denilen anlayış ile yeni çığır açtık. Bir referans haline geldik. Başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ey İstanbul, çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu. Bunlardan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık.
Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.
İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK
Şehirlerimizi okuyacağız, dilimizle, aklımızla ve kalbimizle okuyacağız. Şehirlerimize ve insanlarımıza getireceğimiz hizmetleri ibadet şevki ile hayata geçireceğiz.
İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele vererek İstanbul'u 5 yıllık fetret devrinden çıkaracağız. 5 yılda gördük ki, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Sürekli ilgilenilmesi gereken bir şehir İstanbul. Önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görüyoruz. İstanbul muradına kavuşacak.
"16 MİLYON İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ"
Murat Kurum'un aday olacağını öğrendikten sonra ekibine bir açıklama yaptı. Kurum açıklamasında, "16 Milyon İstanbullu için çıkacağız." dedi.
İşte Kurum'un o sözleri:
"16 Milyon İstanbullu için çıkacağız. İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız."
11 BÜYÜKŞEHİR 15 İL
Diğer yandan Başkan Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayını da açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI
Artvin: Mehmet Kocatepe
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bursa: Alinur Aktaş
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Denizli: Osman Zolan
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Halit Doğan
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk
İstanbul: Murat Kurum
SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yeniden İstanbul" sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısının belli olduğu belirtildi.
Sanatçı Azer Bülbül'ün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de seçim şarkısının klibini "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
"SADECE İSTANBUL"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız #HazırızKararlıyız Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL, SADECE İSTANBUL" ifadelerini kullandı.
MURAT KURUM KİMDİR?
Türk siyasetçi, İnşaat Yüksek Mühendisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik Bakanı, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı.
7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğlu. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı inşaat mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.
EĞİTİM HAYATI
İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.
Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.
Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.
MESLEKİ KARİYERİ
Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.
Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.
BAKANLIK DÖNEMİ
Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle; yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalışan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.
Bakanlık görevi boyunca bir çok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı. Yaraların sarılması, afet bölgelerinin yeniden ihyası için sahada, afetzedelerle günlerce bir arada olan Kurum; Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun'da şehirleri adeta yeniden inşa etti. Onun döneminde, 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla şehirlere kazandırıldı. Asrın felaketinin ardından 58 gün bölgede kalan Kurum, afetzedeler için geçici yaşam alanları kurdurdu, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı.
Beş yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ilin tümüne hizmet götüren Murat Kurum, başta Bursa, Balıkesir, Konya olmak üzere 81 ilde 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına kavuşturdu. 484 millet bahçesinin yapımını başlatarak 81 ile 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaştırdı. Sadece İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlatan Kurum'un bakanlığı döneminde, yapımına başlanan millet bahçelerinin 13'ünü tamamlandı. Yine bakanlık görevi boyunca Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık felsefesinin yaygınlaşması için büyük çaba harcadı.
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