AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu! Başkan Erdoğan 26 ismi tek tek açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan adaylar konusunda "Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje peşinde koşan adaylarla milletimizin karşısına çıkıyoruz." ifadelerini kullanırken AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan "İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görüyoruz. İstanbul muradına kavuşacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken seçim maratonu da resmen başladı. Seçmenler, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.
Başkan Erdoğan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
MİLLETİN SAADETİ İÇİN ÇALIŞANLAR...
Aziz milletim, sevgili İstanbullular, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza sevgilerimi gönderiyorum.
Aşkınız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Balıkesir İlk Gençlik Kolları Başkanı Murat Uysal ile ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.
Rabbim milletin saadeti için çalışanlardan razı olsun. Vatanımızın bekası, milletimizin istiklali için can veren şehitlerimize Allah'tan marifet diliyorum. Asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı buradan rahmetle anıyorum.
"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Bu toplantımızı 7 Ekim'den bu yana İsrail vahşetine maruz kalan Gazzeli şehitlerimizden dolayı hüzünlü gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatanlarını savunan Filistinlilere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Vicdan sahibi ülkelerle beraber hesap sorulması için gereken çabayı göstereceğiz.
İçimizdeki İsrail muhibleri rahatsız olsa da mağdurlara sırtımızı dönmeyeceğiz. Bosna'daki kardeşlerimizin yanında nasıl yer aldıysak bugün de Suriye'de Kudüs'te ne işiniz var diyenlere aldırmadan Filistinli kardeşlerimizin yanında duracağız.
"30 YILLIK DONANIMA SAHİBİZ"
Galata Köprüsü'nde Gazzelilerin sesi olan 250 bin kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim adaleti savunan herkesten razı olsun. Bugün burada 31 Mart seçimlerinde partimizi temsil edecek adaylarımızı açıklamak üzere bir aradayız. İlk toplantımızda adaylarımıza başarılar diliyorum. AK Parti, ülkemizde istişare kültürünün en geniş uygulandığı tek siyasi teşekküldür. Adaylarımızı kapsamlı istişareler ile belirledik. Her husus gibi bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir ama partimiz için en hayırlısını istediğimizden kimse şüphe etmesin. Bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değil. 30 yıllık donanıma sahibiz.
"YENİDEN İSTANBUL YENİDEN AK PARTİ"
Gerçekten de 1994 yılından itibaren yeni belediyecilik felsefesini hayata geçirdik. Milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimde ispat ettik. Tüm engellemelere rağmen belediyecilikte destan yazdık. 94 ruhu denilen anlayış ile yeni çığır açtık. Bir referans haline geldik. Başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ey İstanbul, çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu. Bunlardan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık.
Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.
Partimizin kuruluşundan 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım seçimlerinde iktidara geldik. Her anı eser siyaseti ile geçen 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs seçimini kazanarak milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız 31 Mart seçimi için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik yapacak adaylarla çıkmak.
"GECE GÜNDÜZ SAHADA OLACAĞIZ"
Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetimin faturasını da biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi böyle bir iklim ile karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Ehil isimlerden oluşmasına dikkat ettik.
31 Mart'a kadar durmak yok yola devam diyoruz. Sizlerle gurur duyuyorum. Muhalefetin korku siyaseti nedeniyle hizmetlerden mahrum kalanlara mecbur değilsin şehrin seninle değişsin diyoruz. Kimse hizmetsizliğe mahkum değil. Beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Bahane değil çözüm için koşan, kibirle değil tevazu ile hareket eden, bireysel amaçları ile değil şehrinin gündemi ile yatıp kalkacak adaylarla milletimizin karşısına çıkıyoruz. İnşallah 15 Ocak günü diğer adaylarımızı tanıtacağımız büyük tören yapacağız. Start vereceğimiz bu törenle gece gündüz sahada olacağız.
"SON SÖZ MİLLETİMİZİN"
Hür iradesi ile şehrinin mahalli idarecilerini belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Milletimize küsme olmaz. Millete hakaret etme söz konusu olamaz. Biz vatandaşımıza tercihini eser siyasetinden yana kullanmalarında tavsiye ederiz. Son sözü milletimize bırakacağız.
Seçilecek adaylarımız şimdiden hayırlı olsun. Eski Türkiye'deki kaldığını umut ettiğimiz senaryolar yeniden tedavüle sürüldü. Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Oyunlarla ülkemizin medeniyet mirası ile milletimizin değerleri hedef alınıyor. Bu kişilerin ortak özelliği Elif'i görse mertek sanacak kadar cahiller. Nüfus cüzdanları var ama kendi milletine bir turist kadar yabancılar.
Yabancı ülkeler emellerine ulaşmak için bunları piyon olarak kullandı. Terör örgütleri figüranlıklarını yaptılar. En kullanışlı aparat oldular. Asla düşünmez bunlar. Yaşanılanlardan ders çıkarma alışkanlıkları yok. Saldırganlığa varacak kadar her yalanı yaymak bunların ruhunda var. Toplumu anlamaya tenezzül dahi etmezler. Yıllarca ön yargılarını gerçek zannettiler, sahte korkularının esiri oldular. Kelime-i Tevhidi bilemeyecek kadar cehalet ve gaflet çukurunda boğuluyorlar. Biraz okusalar, biraz farklı mahallelere kulak verseler görecekler ki bu millet tevhidin sancaktarlığını yapmış, askerine Mehmetçik ismini vermiş, mayası İslam ile yoğrulmuş necip millettir.
KİRLİ SİYASETİN EN BÜYÜK APARATI CHP
İstanbul belediye başkanlığı adaylığımızdan itibaren bunlarla karşılaştık, mücadele ettik. Bu cehaletin nereye varabileceğini hep birlikte gördük. Bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da CHP oldu. Şimdilerde oy oranları düşük de olsa kimi başka partiler de rol almak için can atıyor. Her şey değişiyor ama CHP ve şürekasının baş rollünü kimseye bırakmadığı toplum mühendisliği senaryosu aynı kalıyor. 30 yıl önceki senaryolar güncellenmeye ihtiyaç dahi duyulmuyor. İnançlar üzerinden pis bir oyun oynanmakta. Gazi Mustafa Kemal istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak hassasiyet emaresi değildir. Bahanelerle, yanlış söylemlerle yapılan çıkışlar kirli senaryolarda rol alma gayretidir. Türkiye bölgesi ve dünya ile bütünleşmiş bir ülkedir. Bu çirkin senaryo ve oyuncuları izlemeyi, onları milletimize ifşa etmeyi sürdüreceğiz.
"ÖZGÜR EFENDİYİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"
Her karışı ter ve kanla sulanmış vatanda ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimi iseniz bunu ülke genelinde milli olarak ifade edin. İpleri emperyalistlerin elinde olan marjinalleri anlayabiliyoruz. Varoluşlarını yapıyorlar. Ülkemizin ikinci büyük partisinin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır bizi üzen. Uzun bir süredir siyaseten iflas ettiler. Parti içi iktidar kavgasını unutturmaktan başka işe yaramıyor bunlar. Özgür efendinin genel başkanlığı başlamadan vesayet gölgesinde bitmeye yüz tuttu. Milletimizi gerçek belediyecilikle buluşturup Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz.
Terörist ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Onlara ya selam çakıyor ya sırtını sıvazlıyor. Bölücülere boncuk dağıtarak oraya nasıl oturtulduğunu unutturabileceğini sanıyor. Bu millet ferasetini hafife alana ne yaptıysa Özgür efendiye de aynısını yapacak. Bu zatın gidişatı şu an pek de iyi gözükmüyor. Bir teröriste tünel kazarak sahi çıkıyor. Bize sataşarak pirim kazanmaya çalışıyor. Boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz.
Siyasi ehliyetini almak istiyorsa önce efendilerinden kurtulsun. Sonra kendisi ile özgür bir siyasetçi olarak muhatap olmayı düşünecek arkadaşlarım var. Genel başkanından belediye başkanına kadar bu partide olanlar CHP seçmenini ilgilendirir. Daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.
İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK
Şehirlerimizi okuyacağız, dilimizle, aklımızla ve kalbimizle okuyacağız. Şehirlerimize ve insanlarımıza getireceğimiz hizmetleri ibadet şevki ile hayata geçireceğiz.
İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele vererek İstanbul'u 5 yıllık fetret devrinden çıkaracağız. 5 yılda gördük ki, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Sürekli ilgilenilmesi gereken bir şehir İstanbul. Önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görüyoruz. İstanbul muradına kavuşacak.
Hepimizin bildiği gibi siyasette ana unsur rekabettir. Rekabet olmadan siyasetin tadı tuzu olmaz. Hayırda ve hizmette yarış olarak gördük biz siyaseti. Gayemiz milletimize, şehirlerimize aşkla hizmet etmektir.
Bizim siyasetimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini kolektif dayanışmaya bırakır. Bu bilinçle hareket ettik ve davamıza gölge düşürmedik. Yine aynı şekilde hareket edeceğiz. Partimizin adayları ile ortak adaylarımızın başarısı için çalışacağız. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın.
BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI
Artvin: Mehmet Kocatepe
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bursa: Alinur Aktaş
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Denizli: Osman Zolan
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Halit Doğan
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk
İstanbul: Murat Kurum
GÖZLER HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE
Başkan Erdoğan, adayların açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi'ne gelirken açıklayacağı 26 ilin başkan adaylarıyla görüştü.
SALONDA BÜYÜK COŞKU
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına dakikalar kala, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde büyük heyecan yaşanıyor.
DİĞER ADAYLAR ANKARA'DA DUYURULACAK
Başkan Erdoğan, geri kalan illerin adaylarını ise 15 Ocak'taki Ankara programında açıklayacak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.
YEREL SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yeniden İstanbul" sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısının belli olduğu belirtildi.
Sanatçı Azer Bülbül'ün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de seçim şarkısının klibini "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…
- Aydın Koçarlı, Köşk, Kuşadası Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- Aydın İncirliova, Karacasu, Karpuzlu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- Aydın Çine, Didim, Germencik belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...
- Rahmi Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Rize Belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?
- KPSS 2023/2 tercih sonuçları sorgulama | ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?
- AK Parti Ordu Mesudiye, Perşembe Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Ordu Kabataş, Korgan, Kumru Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ordu AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Ordu Gürgentepe, İkizce, Kabadüz Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Ordu Fatsa, Gölköy, Gülyalı Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ordu AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Ordu Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi