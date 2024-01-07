AK Parti’nin belediye başkanı adayları belli oldu! Başkan Erdoğan 26 ismi tek tek açıkladı

"30 YILLIK DONANIMA SAHİBİZ"

Galata Köprüsü'nde Gazzelilerin sesi olan 250 bin kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim adaleti savunan herkesten razı olsun. Bugün burada 31 Mart seçimlerinde partimizi temsil edecek adaylarımızı açıklamak üzere bir aradayız. İlk toplantımızda adaylarımıza başarılar diliyorum. AK Parti, ülkemizde istişare kültürünün en geniş uygulandığı tek siyasi teşekküldür. Adaylarımızı kapsamlı istişareler ile belirledik. Her husus gibi bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir ama partimiz için en hayırlısını istediğimizden kimse şüphe etmesin. Bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değil. 30 yıllık donanıma sahibiz.

"YENİDEN İSTANBUL YENİDEN AK PARTİ"

Gerçekten de 1994 yılından itibaren yeni belediyecilik felsefesini hayata geçirdik. Milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimde ispat ettik. Tüm engellemelere rağmen belediyecilikte destan yazdık. 94 ruhu denilen anlayış ile yeni çığır açtık. Bir referans haline geldik. Başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ey İstanbul, çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu. Bunlardan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık.

Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.

Partimizin kuruluşundan 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım seçimlerinde iktidara geldik. Her anı eser siyaseti ile geçen 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs seçimini kazanarak milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız 31 Mart seçimi için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik yapacak adaylarla çıkmak.