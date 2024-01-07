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Haberler Galeri Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…

Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklanan eski Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:56
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Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…

Şengül Kurum kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen eski Bakan Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Şengül Kurum'un hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler…

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Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı. Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum'un 3 çocuğu var.

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Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…

MURAT KURUM KİMDİR?

Türk siyasetçi, mühendis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili.

7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğlu. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı inşaat mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.

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Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…

EĞİTİM HAYATI

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.

Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

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Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…

MESLEKİ KARİYERİ

Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.