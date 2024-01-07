Buca’da doğa katliamı! Çevre Şehircilik Bakanlığı harekete geçti

BURSALI TEPKİ GÖSTERDİ

Buca'daki doğa katliamına AK Parti cephesinden de tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Biz bu filmi daha önce de izledik. Nasıl ki o zaman mesele ağaç değildiyse, şimdi de değil. İzmir'in değerlerinden biri olan Bornova Anadolu Lisesi'ni yalanlarına alet ettiler, buradan İzmir'de kaybettikleri itibarlarını yeniden kazanma derdine düştüler. Ama projeye kendilerinin onay verdiği ortaya çıktı. Şimdi ise meselenin ağaç olmadığı da Sabah Gazetesi'nin haberi ile gün yüzüne çıktı. Madem çevreye bu kasar önem veriyorsunuz Buca Evka1 Aydoğdu mahallesinde Barış Manço Ağaçlandırma Alanı'na Büyükşehir Belediyesinin çöplerini neden yığıyorsunuz? Sizin çevre hassasiyetiniz bu mudur?" diye konuştu.