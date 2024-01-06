Son dakika | Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerin saldırı girişimi engellendi! Her anı güvenlik kamerasında...

ARAÇLARI YAKACAKLARDI

Belediye çalışanlarına park halindeki araçların yakılacağı söylenerek 1'i elinde tabanca olmak üzere yüzleri maskeli 4 terörist ve yardım yataklık eden bir şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce dün gözaltına alındı.