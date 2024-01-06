Son dakika | Diyarbakır’da PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi engellendi! Her anı güvenlik kamerasında...
GÜNDEM İHA
Son dakika | Diyarbakır’ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist ve yardım yataklı eden bir kişi İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yakalandı. Diğer yandan yüzü maskeli silahlı teröristlerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
4 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine terör örgütü PKK-KCK mensuplarınca park halindeki araçlar yakılmak istendi.
ARAÇLARI YAKACAKLARDI
Belediye çalışanlarına park halindeki araçların yakılacağı söylenerek 1'i elinde tabanca olmak üzere yüzleri maskeli 4 terörist ve yardım yataklık eden bir şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce dün gözaltına alındı.
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