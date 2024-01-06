Ankara-İzmir arası 3,5 saat sürecek! Ulaşımda büyük kolaylık! Açılış tarihi belli oldu

"AKHİSAR-GÖRDES YOLU'NU 2025'TE HİZMETE AÇACAĞIZ"

Projede yaşanan hukuki süreçlerden dolayı istenilen seviyeye gelemediklerini belirten Uraloğlu,"Proje bedeli 815 milyon lira olan toplam uzunluğu 54,4 kilometrelik yolumuzu inşa ediyoruz. 2022 yılı Ekim ayında yeni yüklenicimiz ile sözleşme imzalayarak iş yeri teslimini gerçekleştirdik. Yolun 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. An itibarı ile bütün üretim tesislerini kurduk, gerekli bütün makineleri işyerine getirdik. Bundan sonra hızla çalışacağız. Yolumuzu 2025 yılında hizmete açacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

ZAMANDAN VE AKARYAKITTAN 105 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla; Manisa'nın kuzeyinde yer alan ilçeler arasındaki ulaşım standardını yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânının doğacağını belirten Uraloğlu, "Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.