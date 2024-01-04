Bingöl’de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi

Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.