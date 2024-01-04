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Bingöl'de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi
Hükümetin attığı kararlı adımlarla birlikte terör örgütü PKK'nın Anadolu topraklarında barınma şansı kalmadı. Sınır ötesinde de gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda örgütün üst kademesinde yer alan kalleşlerin kelleleri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tek tek alınıyor. Son olarak Mehmetçik Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen temizlik yaptı. Kritik operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:36Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 14:38