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Haberler Galeri Bingöl'de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi

Bingöl'de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi

Hükümetin attığı kararlı adımlarla birlikte terör örgütü PKK'nın Anadolu topraklarında barınma şansı kalmadı. Sınır ötesinde de gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda örgütün üst kademesinde yer alan kalleşlerin kelleleri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tek tek alınıyor. Son olarak Mehmetçik Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen temizlik yaptı. Kritik operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 14:38
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Bingöl’de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.

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Bingöl’de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi

Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti.

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Bingöl’de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi

Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.

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Bingöl’de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.

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Bingöl’de PKK’ya operasyon: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarası yerle bir edildi