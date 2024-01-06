AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? AK Parti’nin seçim stratejisi ne?

ADAYLARIN DİKKAT ÇEKEN DEVLET DENEYİMİ

Bunun yanında İstanbul'da bir deprem gerçeği var. Bilim adamları tarafından uyarılar yapılıyor ama belediye tarafından kenti yönetenler tarafından atılmış önemli bir adımın olmadığını görüyoruz. Kentin sosyal dokusunun ihmal edildiği ulaşımın önemsenmediği birçok şey sayabiliriz. Bunlar olduğu zaman halkta bir memnuniyetsizlik var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı şehirlerin halkın daha huzurlu ve refah içinde yaşaması için bir proje ortaya koydu. Aday adaylarına bakıldığı zaman hepsinin devlet deneyimi olduğunu görebiliriz. Hizmet anlayışı içerisinde yönetebilecek adayları görebiliyoruz. İstanbul için Murat Kurum ve Ali Yerlikaya'nın ismi geçiyor. Bunların çalışmalarına ve hizmetlerine bakıldığı zaman hakikaten son derece başarılı işlere imza atmış profiller.