AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? AK Parti’nin seçim stratejisi ne?
AK Parti'de gözler yarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 28 ilin belediye başkanı adayını açıklayacak. Aralarında İstanbul'un adayı da olacak. Seçim beyannamesi ise 15 Ocak'ta duyurulacak. Peki İstanbul adayı kim olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Ertekin ve siyaset bilimci Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. İlk isimler yarın yani pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde duyurulacak. Program 14:00'te başlayacak. Salondakilere önce kısa bir video izletilecek ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkıp AK Parti'nin seçim vizyonunu da içeren konuşmasını yapacak.
ADAYLAR ÖZEL HAZIRLIK
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin adaylarını alfabetik sırayla açıklanacak. O isimleri açıkladıkça adayın öz geçmişi de fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılacak.
PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK
İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek. Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak. Peki AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? AK Parti'nin seçim stratejisi ne? Siyasi partiler sahaya iniyor, kulislerde neler konuşuluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Ertekin ve siyaset bilimci Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
YEREL SEÇİM FARKI
Prof. Dr. Çınar Özen: Çok geniş bir aday profili ortaya çıkacak. Bütün illerde ilçelerde adaylar belli olacak, bunların içinde yeni siyasetçiler ve isimler mutlaka olacak. Yerel seçimlerin parlamento seçimlerinden büyük farkı vardır. Vatandaş kendine yakın yerel bağları olan etkili hizmet getirebilecek isimleri görmek ister. İktidar partisine oy verme eğilimi yerel seçimlerde çok daha güçlüdür. Yerelde insanların ihtiyaçları vardır ve bunların giderilmesini ister. Bunu sağlayabilecek adayları tercih eder.
HİZMET KRİTERİ
İktidar partisi yani AK Parti'nin elinde çok tecrübeli siyasetçileri var. Uzun yıllardır belediyede hizmet vermiş elinde bir kadro genişliği var. Belediyecilikle bağlantılı bakanlıklar var buralarda görev alan isimler var. Bunların içinden vatandaşın önüne etkili isimler konulacak. Aday seçimi çok önemli. Vatandaşın kendine yakın hissettiği, hizmet edebilecek ve konuları bilen adayların olması çok önemli. Böyle adaylar tercih edileceğine eminim.
SEÇİM STRATEJİSİ VE YOL HARİTASI
Bu noktadan sona projeler devreye girecek. Büyükşehirlerde sorunlar var ve bunlar giderek birikti, çözülmeyi bekliyor. Büyük bütçeler ve büyük organizasyonlar gerektiriyor. İktidarın ve bakanlığın desteğini gerektiriyor. Çok büyük ve somut projelerle adayların vatandaşların karşısına çıkacağına eminim. Bunlar bir araya geldiği zaman iktidar partisi seçimi kazanma şansı yüksek şekilde yoluna devam ediyor. Genel seçimde siyasi kimlik üzerinden yerel seçimde ise hizmet ve projeler ile inandırıcılık üzerinden oy kullanılır strateji bunun üzerine kurulacak.
CHP'DE BAŞARISIZLIK VAR
Mustafa Ertekin: Yerel seçimler iktidarı taçlandırmış olacak benim bu yönde bir düşüncem var. Büyükşehirlerimiz özellikle İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, İzmir ve Hatay gibi yerler önemli. Hatay'da bir deprem yaşandı. 11 tane büyükşehir belediyesi var CHP'de burada bir başarısızlık var. İzmir'deki belediyecilik anlayışı halkın beklentilerine cevap veremez. Yerel ile merkezi hükümetin bir bütünlük içinde çalışması halka hizmetin gelmesi açısından daha kolay olacaktır.
ADAYLARIN DİKKAT ÇEKEN DEVLET DENEYİMİ
Bunun yanında İstanbul'da bir deprem gerçeği var. Bilim adamları tarafından uyarılar yapılıyor ama belediye tarafından kenti yönetenler tarafından atılmış önemli bir adımın olmadığını görüyoruz. Kentin sosyal dokusunun ihmal edildiği ulaşımın önemsenmediği birçok şey sayabiliriz. Bunlar olduğu zaman halkta bir memnuniyetsizlik var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı şehirlerin halkın daha huzurlu ve refah içinde yaşaması için bir proje ortaya koydu. Aday adaylarına bakıldığı zaman hepsinin devlet deneyimi olduğunu görebiliriz. Hizmet anlayışı içerisinde yönetebilecek adayları görebiliyoruz. İstanbul için Murat Kurum ve Ali Yerlikaya'nın ismi geçiyor. Bunların çalışmalarına ve hizmetlerine bakıldığı zaman hakikaten son derece başarılı işlere imza atmış profiller.
HEDEF SADECE SEÇİM KAZANMAK DEĞİL…
Cumhur İttifakı adaylarını belirleyip yola çıktığı zaman sadece seçimi kazanmak için değil şehirlerde eksiklikleri gidermek, verilmiş tahribatları önlemek, vatandaşların isteklerine göre hizmet etmek istiyor. İşte burada böyle bir proje görüyorum. İstanbul ve Ankara ile ilgili yaptığımız sohbetlerde buraların geldiği nokta yetkilileri üzüyor.
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