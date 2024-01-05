Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Mottomuz Yeniden İstanbul! Artık eski günlerine dönmek istiyor...

TİSK'E TEŞEKKÜR

TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. Konfederasyon kamu, işçi, işverenden oluşan çalışma hayatımızın 3 ana aktöründen biridir. İşverenlerimizin haklarını hukukunu koruyan TİSK, ülkemizdeki çalışma barışının temininde de kilit roller üstleniyor. İşyerlerinde yaklaşık 2 milyon kardeşimiz çalışıp evine ekmek götürüyor.

Yaklaşık 256 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığımız 2023 yılı ihracatına katkı veren TİSK mensuplarına teşekkürü borç biliyorum.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Sıcak çatışmalar, krizler, küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız tarihi rekoru kıymetli görüyoruz. Türkiye kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor. TİSK'in asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı tavır sergiledi. Görüşmeler çalışanlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde rasyonel olarak yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.

Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Türkiye'nin küresel riskleri başarıyla yönetecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bizim ilk ve öncelikli kriterimiz Türkiye'ye ve mensubu olduğundan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmettir. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.