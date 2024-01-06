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İstanbul adayı kim olacak? Seçim stratejisi ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 13:20
AK Parti'de gözler yarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 28 ilin belediye başkanı adayını açıklayacak. Aralarında İstanbul'un adayı da olacak. Seçim beyannamesi ise 15 Ocak'ta yeni açılacak olan konferans salonunda duyurulacak. Peki İstanbul adayı kim olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Ertekin ve siyaset bilimci Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
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İstanbul adayı kim olacak? Seçim stratejisi ne?
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