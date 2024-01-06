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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Türk uzay yolcusuna milli çağrı işareti tahsis edildi

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Giriş Tarihi: 06.01.2024
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Türk uzay yolcusuna milli çağrı işareti tahsis edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı’nın milli çağrı işareti ile iletişim kuracağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya TÜBİTAK UZAY'ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından; milli 'TA5TRU' çağrı işareti tahsis edildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2021 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürmekte. Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Alper Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti ile yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işareti ile uzay seyahatine başlamış olacaktır" dedi.



Uraloğlu, görev süresince Albay Alper Gezeravcı'nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile iletişim kuracağını, bu amaçla özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti Yüzüncü Yılına ithafen 'TC100ISS' çağrı işareti tahsis edildiğini belirtti.

Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca, 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Uzayda geçireceği süre boyunca yapacağı deneylerin, Türk bilim dünyası ve uzay teknolojilerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

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