AK Parti’de kulisler hareketli! İstanbul adayı için öne çıkan isimler belli oldu! Başkan Erdoğan hangisini tercih edecek?

40'A YAKIN ADAY

AK Parti, Türkiye'nin merakla beklediği belediye başkan adaylarının 40'a yakınını pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak. Aralarında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ gibi 14 büyükşehirin belediye başkan adayı da kamuoyu ile paylaşılacak.

Başkan Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını netleştirdiği de kulislere yansıdı.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Netleşen yerler arasında Ankara ve Antalya da bulunuyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı yerel seçimlerde özellikle muhalefetin yönetiminde olan şehirlerin yeniden kazanılması için yoğun çalışma yürütüyor. İstanbul özelinde şarkısından kampanyasına kadar ayrı bir lansman hazırlığı da yapıldığı öne sürüldü.

AK Parti, Başkan Erdoğan'ın 'Yeniden İstanbul' parolası ile paylaştığı İstanbul'un sloganı etrafında özel çalışma yapılıyor. İstanbul ilçeleri için de ayrı bir lansman düzenlenmesi söz konusu.