CHP’de parti içi iktidar kavgası! Özel, İmamoğlu’na neden dur diyemiyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkan aday listelerine müdahale etmek istemesi ''Parti içi iktidar kavgası şimdiden başladı'' yorumlarını beraberinde getirdi. Peki, İmamoğlu'nun aday belirleme ısrarının sebebi ne? İBB Başkanının asıl hedefi yerel seçimler mi? Bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimizde.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN