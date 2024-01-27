AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ilçe belediye başkan adayı belli oldu! 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.



Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.