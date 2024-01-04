Pedofili sitesi Ekşi Sözlük’e büyük şok! Şehitlerin hedef alınması sonrası devlet harekete geçti: Bir erişim engeli daha...

PEDOFİLİ SKANDALI

Geçtiğimiz ay Ekşi Sözlük üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine mesaj olarak gönderdiği bebek istismarı görüntüleri üzerine platformda bu skandalı duyurmak istedi. Ancak Ekşi'nin kendisini engellemeye çalıştığını belirterek yaşanan mide bulandırıcı olayı sosyal medya platformu X'te paylaştı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Paylaşımın ardından olay sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.