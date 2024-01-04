Pedofili sitesi Ekşi Sözlük'e büyük şok! Şehitlerin hedef alınması sonrası devlet harekete geçti: Bir erişim engeli daha...
Pedofili sitesi olarak tanınan Ekşi Sözlük şehit ailesine hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle App Store ve Google Play Store mağazalarından "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle kaldırıldı. Sürekli adını değiştirerek yeni isimlerle yayın hayatını sürdürmeye çalışan pedofili sitesi Ekşi Sözlük yaptığı skandalları gizlemenin peşinde. İşte detaylar...
Pedofili sitesi Ekşi Sözlük'e "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle App Store ve Google Play uygulamalarında erişim engeli getirildi. Karar sonrası bu platforma mobil cihazlar üzerinden erişilmeyecek.
UYGULAMA MAĞAZALARINDAN ERİŞİM ENGELİ
Ekşi Sözlük, iOS ve Android cihazların dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi. Bu kararın ardından Apple, uygulama mağazası App Store'dan Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı. Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.
PEDOFİLİ SKANDALI
Geçtiğimiz ay Ekşi Sözlük üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine mesaj olarak gönderdiği bebek istismarı görüntüleri üzerine platformda bu skandalı duyurmak istedi. Ancak Ekşi'nin kendisini engellemeye çalıştığını belirterek yaşanan mide bulandırıcı olayı sosyal medya platformu X'te paylaştı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Paylaşımın ardından olay sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bu gelişmelerin ardından 24 Aralık 2023 tarihinde Ekşi Sözlük'ün internet sitesine erişim engeli getirildi. Ancak platformun "eksisozluk111.com" alan adıyla tekrardan faaliyetini sürdürdüğü görüldü.
ŞEHİTLERE HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMA GÖZALTI
23 Aralık 2023'te Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonları sonucu bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen askerlere ve ailelerine yönelik Ekşi Sözlük platformunda hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen kişiler gözaltına alınmıştı.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verilmişti.
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