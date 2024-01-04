Muharrem İnce hafıza kaybı yaşamış gibi! Özgür Özel’i ziyaret etti methiyelerle yanladı! Kaset kumpasını aylar içinde unuttu...

"BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN"

Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP yandaşları genel seçim sürecinde Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.

Yaşanan çirkinliler sonrası Muharrem İnce hastanelik oldu. Cumhurbaşkanı adaylığından da çekilen İnce, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.