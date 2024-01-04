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İran’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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İran’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Son dakika haberi… Terör saldırısı sonrası Tahran'dan Kirman'a, tüm İran yasta. Saldırıyı kimin yaptığı merak konusuydu. 84 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Terör saldırısıyla sarsılan İran yasta. Kirman'daki patlamalarda ölen 84 kişi için tüm ülke göz yaşı döküyor.

İntikam seslerinin yükseldiği Tahran'ın hedefinde, İsrail ve ABD var. Öyle ki son açıklama İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den geldi, "Ağır bedel ödeteceğiz" dedi.

Kasım Süleymani Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanıydı. 3 Ocak 2020'de öldürüldü. Suikastı Amerikan ordusu gerçekleştirdi.

4 yıl sonra onun için anma töreni düzenlendi. Mezarının bulunduğu Kirman'da binlerce İranlı toplandı.

Kalabalık ilerlerken bombalı iki çanta patlatıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Ambulanslar, yüzlerce yaralıyı hastanelere taşıdı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.

İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.

İran’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi İRAN’DAKİ SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

İran’da terör saldırısı: Çok sayıda ölü var

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