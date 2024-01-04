İran’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Kalabalık ilerlerken bombalı iki çanta patlatıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Ambulanslar, yüzlerce yaralıyı hastanelere taşıdı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

İran'ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.

İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.