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İran’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 19:40
Son dakika haberi… Terör saldırısı sonrası Tahran'dan Kirman'a, tüm İran yasta. Saldırıyı kimin yaptığı merak konusuydu. 84 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.
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