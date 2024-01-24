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Ankara Kalecik, Kazan, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Ankara ilçe belediye başkan adayları

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Ankara Kalecik, Kazan, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Ankara ilçe belediye başkan adayları

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Ankara seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Kalecik, Kazan, Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesi…

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok oldu.

AK PARTİ-MHP CUMHUR İTTİFAKI

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklandı. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.

AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.

KALECİK, KAZAN, KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz oldu.

Cumhur İttifakı Ankara Kalecik Belediye başkan adayı Erdal Dal oldu.

AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye başkan adayı Süleyman Acar oldu.

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