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Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 14:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak. İşte 2024'ün yol haritasının belirleneceği kritik zirvede ele alınacak konular...
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