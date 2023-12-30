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Haberler Galeri Türk savunma sanayii 2024'te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler... | KAAN, KIZILELMA, TUNA...

Türk savunma sanayii 2024'te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler... | KAAN, KIZILELMA, TUNA...

Türk savunma sanayii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2024 yılında bir süredir üzerinde çalıştığı platform ve ekipmanları ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunacak, geliştirme çalışmalarında da önemli kilometre taşlarına ulaşılacak. Buna göre Milli muharip uçak KAAN'da ilk uçuş gelecek yıl yapılacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine başlanacak. İlk milli fırkateyn TCG İSTANBUL envantere girecek. Yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın ilk kez kullanıldığı VURAN 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru PD170, AKSUNGUR ile ilk kez envantere girecek. İşte o dev projeler...

Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 15:57
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Türk savunma sanayii 2024’te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler... | KAAN, KIZILELMA, TUNA...

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için yürütülen çalışmalar 2024 yılında da hız kesmeyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk savunma sanayii 2024’te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler... | KAAN, KIZILELMA, TUNA...

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN'da ilk uçuş gelecek yıl gerçekleştirilecek.

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Türk savunma sanayii 2024’te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler... | KAAN, KIZILELMA, TUNA...

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek.

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Türk savunma sanayii 2024’te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler... | KAAN, KIZILELMA, TUNA...

İnsansız savaş uçağı ANKA III, jet eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin testlerine devam edilecek.

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Türk savunma sanayii 2024’te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler... | KAAN, KIZILELMA, TUNA...

BAYRAKTAR KIZILELMA İÇİN SERİ ÜRETİM ZAMANI

Bir süredir testleri sürdürülen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine başlanacak.