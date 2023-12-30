Türk savunma sanayii 2024'te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler... | KAAN, KIZILELMA, TUNA...

Türk savunma sanayii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2024 yılında bir süredir üzerinde çalıştığı platform ve ekipmanları ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunacak, geliştirme çalışmalarında da önemli kilometre taşlarına ulaşılacak. Buna göre Milli muharip uçak KAAN'da ilk uçuş gelecek yıl yapılacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine başlanacak. İlk milli fırkateyn TCG İSTANBUL envantere girecek. Yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın ilk kez kullanıldığı VURAN 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru PD170, AKSUNGUR ile ilk kez envantere girecek. İşte o dev projeler...