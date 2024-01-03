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Son dakika: 11 ilde Kafes-28 operasyonu! 18 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu: 56 şahıs yakalandı

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Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Son dakika: 11 ilde Kafes-28 operasyonu! 18 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu: 56 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "11 İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "11 İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız

EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde;
ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 Operasyonları düzenledi.

Operasyonda yakalanan şahısların,

Suç Örgütü Üyeliği,
Uyuşturucu Madde Ticareti,
Kara Para Aklama
Saldırı,
Kalpazanlık,
Soygun,
Dolandırıcılık,
Göçmen Kaçakçılığı,
Adam Öldürme,
Fuhuş,
Hırsızlık,
Kaçakçılık,
Rüşvet,
Yolsuzluk ve
Sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.

Bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir."

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