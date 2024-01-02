Kelime-i Tevhid bayrağına saldırı davası! Provokatör üniversite öğrencisinin savcılık ifadesi ortaya çıktı! Döktüğü kan yanına mı kalacak?
İstanbul'da 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında, Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan provokatör üniversite öğrencisi Ege A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Aydemir'e durduk yere sataşıp burnunu kırmak suretiyle kanını akıtmak ve bir ulusa nefret suçu sayılacak hakaretler yağdıran Ege A. ifadesinde kıvırmaya çalışarak olası bir cezadan kaçmaya çalıştı.
İstanbul'da 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attığı iddiasıyla tutuklanan Ege A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Ege A. İfadesinde, "Bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, 'sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız' dedim. Kendisi de bana 'istediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim" dedi.
Fatih'te dün sabah yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Üniversite öğrencisi Ege A. yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Ege A. savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ege A.'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
"YANIMA GELİNCE KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA YUMRUK ATTIM"
Ege A., savcılık ifadesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Benim babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, 'sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız' dedim. Kendisi de bana 'istediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim" dedi.
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