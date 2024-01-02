Kelime-i Tevhid bayrağına saldırı davası! Provokatör üniversite öğrencisinin savcılık ifadesi ortaya çıktı! Döktüğü kan yanına mı kalacak?

Ege A. İfadesinde, "Bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, 'sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız' dedim. Kendisi de bana 'istediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim" dedi.

Fatih'te dün sabah yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Üniversite öğrencisi Ege A. yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.