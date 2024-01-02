Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! 3 bin 59 eser Türkiye’ye geri getirildi





"Eserler arasında; Bulgaristan'dan, büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (M.Ö. 120-63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus'un M.S. 2-3'üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve M.S. 3'üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları, İtalya'dan, M.S. 2'nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli, İsviçre'den, Urartu Dönemi'ne (M.Ö 9-7'nci yüzyıllara) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (M.Ö. 3. bin) ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürü bulunuyor."

Ülkemizden çalınan eserlerimizin iadesi çalışmalarına #2024 yılında da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceğiz. 🇹🇷



📌 2023 yılında 3 bin 59 eserimizi ait olduğu topraklara kavuşturduk.



Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile… pic.twitter.com/BjSdjJqhGa — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 2, 2024