8 ilde eş zamanlı operasyon! Mossad ajanı 33 kişi yakalandı | Wall Street Journal "Mossad'ın hedefi Türkiye" demişti...

İsrail gizli sevisi adına yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişilerin önce ev adresleri iş adreslerini keşif yapması istenen ardından darp şiddet ya da adam kaçırmaya gidecek kadar faaliyetlere işlemeye teşebbüs edecek şüpheliler yakalandı. Daha önce de İsrail adına Türkiye'de operasyon düzenlemeye çalışan adam kaçırma ya da cebir olaylarına girmeye çalışan gruplara yönelik operasyonlar düzenlemişti.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen materyaller incelenecek. Burada çok ilginç detaylar karşımıza çıkacak. İstihbarat servisleri arasındaki mücadele devam edecek. Bu operasyonun arka planını iyi incelemek gerekir. Adam kaçırmaya kadar gidecek işlerden bahsediyoruz.