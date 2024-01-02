8 ilde eş zamanlı operasyon! Mossad ajanı 33 kişi yakalandı | Wall Street Journal "Mossad'ın hedefi Türkiye" demişti...
Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen casusluk operasyonunda İsrail gizli servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı. A Haber canlı yayınına katılan İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonla ilgili detayları açıkladı. ABD merkezli Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analizde Türkiye'nin İsrail istihbarat servisi Mossad'ın hedefinde olduğunu belirtmişti.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.
Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.
Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
"OPERASYONLAR SÜRECEK"
İsrail istihbaratının, Türkiye'de yaşayan bazı yabancı uyruklulara yönelik takip, keşif ve adam kaçırma girişimi olabileceği yönündeki tespit üzerine harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
Ramazan Almaçayır: İsrail istihbaratı adına Türkiye'de yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif yapmak üzere harekete geçtiği değerlendirilen şüphelilere yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Bu kapsam harekete geçen Emniyet ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde toplam 46 kişiye yönelik yakalama çalışması başlatıyor. 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenleniyor şu anda 33 şüpheli gözaltına alındı.
İsrail gizli sevisi adına yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişilerin önce ev adresleri iş adreslerini keşif yapması istenen ardından darp şiddet ya da adam kaçırmaya gidecek kadar faaliyetlere işlemeye teşebbüs edecek şüpheliler yakalandı. Daha önce de İsrail adına Türkiye'de operasyon düzenlemeye çalışan adam kaçırma ya da cebir olaylarına girmeye çalışan gruplara yönelik operasyonlar düzenlemişti.
Operasyonlar kapsamında ele geçirilen materyaller incelenecek. Burada çok ilginç detaylar karşımıza çıkacak. İstihbarat servisleri arasındaki mücadele devam edecek. Bu operasyonun arka planını iyi incelemek gerekir. Adam kaçırmaya kadar gidecek işlerden bahsediyoruz.
BAKAN DETAYLARI AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon ile ilgili detayları açıkladı. İşte Yerlikaya'nın açıklaması:
Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "KÖSTEBEK" Operasyonunda 3️⃣3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️
Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz❗️
❌ İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında; MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce;
📌İsrail İstihbarat Servisinin ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik
keşif,
takip,
darp,
adam kaçırma gibi
taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine,
İstanbul merkezli
8️⃣ ilde 5️⃣7️⃣ ayrı adrese yapılan "KÖSTEBEK" Operasyonlarında; 3️⃣3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonda yapılan aramalarda;
📌143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para,
📌 1 adet adet ruhsatsız tabanca,
📌 Çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.
Operasyonları düzenleyen Mit Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin 🇹🇷
Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütleriyle, Casuslarla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir❗️
ÇÖKEN İSTİHBARATI DİRİLTMEK İÇİN KİRLİ PLAN
Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük şoka uğrayan, "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarı dünyanın gözü önünde yerle bir olan soykırımcı İsrail, dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini öldürmek için planlar yapıyor.
Terör devleti İsrail, Hamas direnişçilerinin 7 Ekim planı karşısındaki acziyetini Gazze'de sivilleri soykırıma tabi tutarak örtmeye çalışırken ABD gazetesi Wall Street Journal ise İsrail'e bir Hollywood senaryosu yazdı.
HEDEFTE TÜRKİYE DE VAR
Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in istihbarat servislerinin Gazze'deki saldırılar bittikten sonra dünya genelindeki Hamas liderlerini öldürmeye hazırlandığını ve Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sorumlu Hamas üyelerinin yakalanması için yıllarca sürecek bir kampanyaya hazırlandığını belirtti ve iddiasını İsrailli kaynaklara dayandırdı. Wall Street Journal'a göre terör devletinin hedefinde Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye var.
Wall Street Journal'ın iddiasına göre soykırımcı İsrail'in casus teşkilatları, Başbakan Benjamin Netanyhu'nun emriyle Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini yakalamaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor.
Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye'nin yıllardır ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'a koruma sağladığını belirten Wall Street Journal, soykırımcının kirli planını deşifre ederken dünyaya korku salmak için bir efsane haline getirdi.
SÖZDE İTİBARINI KAYBEDEN MOSSAD'A HOLLYWOOD SENARYOSU
7 Ekim'de istihbaratı tamamen çöken İsrail'in sözde itibarını kurtarmak için Wall Street Journal, soykırımcı için Hollywood'u aratmayan bir senaryo yazdı. İsrail'in Hamas liderlerini öldürmek için yaptığı suikast planı için "Suikast kampanyası İsrail'in hem Hollywood efsanesine hem de dünya çapında kınan gizli operasyonlarının bir uzantısı olacak." ifadelerini kullanan Wall Street Journal, İsrail'in daha önce Filistinli militanların peşine düşerek farklı ülkelerde yaptığı suikastları birer efsaneymiş gibi anlattı.
NETANYAHU TALİMAT VERDİ
İsrailli yetkililerin Hamas ile ilgili planlarının gizli kalmasını istediğini belirten Wall Street Journal, Netanyahu'nun 22 Kasım'da yaptığı konuşmadan sonra niyetini belli ettiğine dikkat çekti. Netanyahu açıklamasında "Mossad'a Hamas'ın liderlerine karşı nerede olursa olsun harekete geçmesini talimat verdim." dedi.
Yurt dışında işlenen cinayetlerin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini ve suikastçıların izni olmadan faaliyet gösterdiği ülkelerde bu durumun ters tepki uyandırma riski taşıdığını belirten Wall Street Journal, soykırımcıyı güzellemeye devam etti.
Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Hamas liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniye'nin ofiste İsrail'den gelen haberleri sevinçle izlediğini gören soykırımcı deliye döndü ve Hamas ile ilgili planlara başladığını belirtti.
Netanyahu'nun dünya genelindeki Hamas liderlerini yakalama sözünün eski istihbarat yetkilileri arasında tartışmaya yol açtığını belirten Wall Street Journal, Mossad'ın eski yöneticisi Efraim Halevy'nin Hamas liderlerini öldürmenin İsrail'e karşı tehidi ortadan kaldırmayacağını söylediğine dikkat çekti.
"HEDEF DEĞİL İNTİKAM"
İsrail'in söz konusu saldırı planının Filistin mücadelesini daha da güçlendirebileceğine dikkat çeken Halevy, "Hamas'ı dünya çapında takip etmek ve tüm liderlerini sistematik olarak bu dünyadan uzaklaştırmaya çalışmak, stratejik bir hedefe ulaşma arsuzu değil, intikam alma arzusudur." dedi.
Soykırım ordusunun istihbarat teşkilatının eski yöneticisi Emekli General Amos Yadlin ise kampanyanın "adaletin gereği" olduğunu söyledi ve "Tüm Hamas liderleri saldırıya katılan, saldırıyı planlayan, saldırı emrini veren herkes adalet önüne çıkarılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Doğru politika bu." dedi.
2 BİN 700'DEN FAZLA OPERASYON DÜZENLEDİLER
Yıllardır övdüğü istihbarat servisi çöken İsrail, alay konusu olmaktan kurtulmak için geçmiş hikayeler anlatmaya devam ediyor. İsrailli gazeteci Ronen Bergman'ın "Önce Yüksel ve Öldür" kitabına göre İsrail'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu tür 2 bin 700'den fazla operasyon düzenlediğini belirtti ve 1948'de İsrail'in kurulmasından önce bile Yahudi militanların İngiliz Mandası altındaki Filistin yönetiminde görev alan Avrupalı diplomatları öldürdüğünü belirtti. İsrailli istihbarat ajanlarının çeşitli kılıklarla farklı ülkelerde yaptığı suikastleri bir James Bond filmi gibi detaylarıyla anlatan Wall Street Journal, 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistin militanlarının düzenlediği bir saldırının ardından düzenlenen "Tanrının Gazabı Operasyonu"nun 2005 yılında Oscar adayı olan Steven Spielberg filmine konu olduğunu hatırlattı.
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