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Filistin'e destek yürüyüşünde alçak saldırı! Vatandaşa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği gerçekleşti. Ancak tören sonrası alçak bir saldırı yaşandı. Destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 01.01.2024 15:50
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Filistin’e destek yürüyüşünde alçak saldırı! Vatandaşa Siz Arap sevicisiniz diyerek yumruk attı

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.

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Filistin’e destek yürüyüşünde alçak saldırı! Vatandaşa Siz Arap sevicisiniz diyerek yumruk attı

Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.

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Filistin’e destek yürüyüşünde alçak saldırı! Vatandaşa Siz Arap sevicisiniz diyerek yumruk attı

Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Filistin’e destek yürüyüşünde alçak saldırı! Vatandaşa Siz Arap sevicisiniz diyerek yumruk attı

Saldırgan ise Kasımpaşa karakoluna götürüldü.

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Filistin’e destek yürüyüşünde alçak saldırı! Vatandaşa Siz Arap sevicisiniz diyerek yumruk attı

"BURNUMDAN, AĞZIMDAN KAN GELDİ"

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.