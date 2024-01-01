CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın skandalları bitmek bilmiyor! Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıktı
Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara "şerefsizler" diyerek hakaret yağdıran CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın kara defteri kabarıyor. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'i "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayıp kanlar içerisinde bırakan provokatöre arka çıktı.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu.
Sabah namazı sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.
250 BİN KİŞİ KATILIM SAĞLADI
Öte yandan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne 250 bin kişi katılım sağladı.
YÜRÜYÜŞ SONRASI ALÇAK SALDIRI
Tüm bu yaşananların gölgesinde yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.
Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli şahsın Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi E.A. Olduğu öğrenildi. E.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CHP YANDAŞI FATİH ALTAYLI PROVAKATÖREARKA ÇIKTI
Skandal olay büyük tepki toplarken CHP yandaşı Fatih Altaylı rezilliğe arka çıktı.
CHP yandaşı Fatih Altaylı sosyal medyadan "Eline sağlık" paylaşımında bulundu.
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