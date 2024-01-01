CHP yandaşı Fatih Altaylı’nın skandalları bitmek bilmiyor! Filistin’e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıktı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu.