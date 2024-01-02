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CHP'de İzmir krizi büyüyor! Kulislerde hangi isimler konuşuluyor? Tunç Soyer'in adaylığı imkansız mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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CHP’de İzmir krizi büyüyor! Kulislerde hangi isimler konuşuluyor? Tunç Soyer’in adaylığı imkansız mı?

CHP'de gözler İzmir adayına çevrildi. Mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden aday olmak istese de CHP kaynakları bunun zor olduğunu ifade ediyor. Peki kulislerde hangi isimler konuşuluyor? İzmir düğümü ne zaman çözülecek? İşte detaylar...

CHP'de İzmir düğümü bir türlü çözülemiyor.

Genel Başkan Özgür Özel, milletvekillerini ve parti meclisi üyelerini İzmir'e gönderdi aday adayları ile ilgili rapor istedi.

İzmir'de mevcut Başkan Tunç Soyer yeniden aday olmak istiyor.

Adaylık için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buğra Gökçe,Olgun Atila ve Alaattin Yüksel'in de adı geçiyor.

CHP'nin kamuoyunda ismi hiç gündeme gelmemiş birisini aday gösterilebileceği de konuşuluyor.

CHP heyeti aday adaylarıyla mülakatlar, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Hazırlanan rapor bu hafta genel merkeze sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının ilçe belediye başkan adayları ile birlikte açıklanabileceği belirtiliyor.

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