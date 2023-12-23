CHP'de İstanbul ve İzmir kavgası! Parti Meclisi'nde ortalık karıştı
CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana sular durulmuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölge başkan edasıyla başına buyruk hareket etmesi CHP içerisinde krize neden olurken, geçtiğimiz gün yapılan CHP PM'sinde İstanbul ve İzmir kavgası çıktı.
CHP'de Parti Meclisi'nde (PM) belediye başkan adaylarının belirlenmesi gündemiyle yapılan toplantıya "İstanbul kavgası" damga vurdu.
CHP PM'SİNDE İSTANBUL KAVGASI
Kulislere yansıyan bazı bilgilere göre PM üyelerinin bir kısmı Genel Başkan Özgür Özel'e "Türkiye'nin her iline PM üyeleri ve milletvekilleri gönderiyorsunuz, adaylarla mülakat yapılıyor ama İstanbul'a ve İzmir'e göndermiyorsunuz. İstanbul ile ilgili aday çalışmaları yürüyor, profil analizleri yapılıyor, PM'mizin haberi yok. İstanbul İl Başkanlığı aday mülakatlarını hangi yetkiyle yapıyor?" sorusunu yöneltti.
GENEL MERKEZ'DEN İMAMOĞLU'NA İZMİR FRENİ
Özel ise bu soruya yanıt olarak "İstanbul'daki mülakatlar bağlayıcı değil. Bir muhataplık ilişkisi kurmak üzere yapılan mülakat bu" ifadelerini kullandı. Diğer yandan İstanbul kavgasına ek olarak PM'de İzmir konusu da ele alındı. CHP kulislerinde konuşulan iddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ve İzmir'in listesini yapmak istediği ancak Genel Merkez'in bu duruma karşı çıktığı öğrenildi.
SAVAŞ İLANI DENGELERİ SARSTI
İYİ Parti ile CHP arasındaki kavgada ise yeni bir perde açıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener açıkça İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "savaş" ilan ederken, İYİ Parti'nin "tek başına seçim" kararının muhalefette dengeleri sarstığı görüldü.
Akşener geçtiğimiz günlerde İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef alarak "İkisi de korkup milletin isteğini kabul etmediler" diyerek tartışmayı alevlendirmiş ve İmamoğlu da yanıt olarak "Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben o defteri kapattım. Önüme bakıyorum. Süreçte şu an ifade edeceğim başka bir şey yok. Eski dost düşman olmaz. Küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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