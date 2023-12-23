CHP’de İstanbul ve İzmir kavgası! Parti Meclisi’nde ortalık karıştı

GENEL MERKEZ'DEN İMAMOĞLU'NA İZMİR FRENİ

Özel ise bu soruya yanıt olarak "İstanbul'daki mülakatlar bağlayıcı değil. Bir muhataplık ilişkisi kurmak üzere yapılan mülakat bu" ifadelerini kullandı. Diğer yandan İstanbul kavgasına ek olarak PM'de İzmir konusu da ele alındı. CHP kulislerinde konuşulan iddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ve İzmir'in listesini yapmak istediği ancak Genel Merkez'in bu duruma karşı çıktığı öğrenildi.