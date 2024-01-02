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Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu: Şahinler çetesi çökertildi

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Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu: Şahinler çetesi çökertildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

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