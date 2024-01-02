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Son dakika | Yerel seçim süreci başladı! YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılacak partileri açıkladı

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Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Son dakika | Yerel seçim süreci başladı! YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılacak partileri açıkladı

Son dakika haberi... YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yener 31 Mart seçimlerine katılmaya hak kazanan partileri açıkladı.

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