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Bakan Yerlikaya: FETÖ ile irtibarat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

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Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Bakan Yerlikaya: FETÖ ile irtibarat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı." dedi.

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.

Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.

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