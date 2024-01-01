AK Parti yeni seçim zaferine hazırlanıyor! Başkan Erdoğan sahaya iniyor | Yerel seçim startı o illerde verilecek





SEÇİM MÜZİKLERİ BELİRLENDİ

AK Parti'nin efsaneleşen seçim müziklerinden biri olan 'Haydi bi daha'nın bestecisi Özhan Erel yerel seçimler için de AK Parti'ye şarkı besteledi. Ayrıca gençlerin sevdiği rap parçalar da yine seçim meydanlarında yükselecek. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen de İstanbul için özel bir şarkı besteliyor.