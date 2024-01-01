AK Parti yeni seçim zaferine hazırlanıyor! Başkan Erdoğan sahaya iniyor | Yerel seçim startı o illerde verilecek
AK Parti, 14-28 Mayıs seçimleriyle birlikte gerek Meclis'te Gerek Cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiği tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17'nci seçim zaferine imza attı. Şimdi de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeni bir zafere hazırlanan AK Parti hazırlıklarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 30’ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenlemesi beklenirken, yerel seçim startı o illerde verilecek.
Aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşan AK Parti yönetimi bir yandan da stratejisini hazırlıyor. Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için müziklerden sloganlara, projelerden propagandalarına kadar dev hazırlık yapıldı.
AK Parti yeni yıl ile birlikte seçim çalışmalarında vites yükseltecek. 15 Ocak'ta adayların birçoğu açıklanacak. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı 2 Ocak'ta, 15 Ocak'ta düzenlenecek tanıtım organizasyonu hakkında toplantı düzenleyecek, toplantıya genel merkezden ilgili birimlerden katılım olacak.
Yeni yılla birlikte tüm teşkilat tam kadro sahada olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30'ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. Erdoğan İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehirlerde birden fazla miting yapacak.
TEŞKİLAT SAHADA OLACAK
Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafından hazırlanan seçim takvimi bugün itibariyle işlemeye başladı. 31 Mart seçimleri için AK Parti'nin de seçim çalışmaları bugünden sonra hız kazandı. Tüm teşkilat tam kadro sahada olacak. AK Parti teşkilatı yerel seçim için sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın çizdiği yolda vatandaşın gönlüne girmek için 7/24 çalışıyor. Seçmen karşısına 15 farklı tema ile çıkılacak. Temaların arasında şeffaf, adaletli, üretken, vizyoner gibi başlıklar olacak.
ÖNCELİK DEPREM İLLERİ
Başkan Erdoğan'ın aday tanıtımının bitmesinin ardından sahaya inip vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda 20 Ocak tarihi itibariyle önceliğin asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat deprem illerine verilmesi öngörülüyor. Toplu açılış ve il ziyaretlerinin bitmesiyle birlikte seçim mitinglerinin de şubat ayı ile birlikte hız kazanması planlanıyor.
50 İLDE MİTİNGLER DÜZENLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30'ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da birden fazla miting yapması planlanıyor. Deprem bölgesi için özel programlar hazırlanacak.
YARIN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAK
Seçim kampanya ve beyanname hazırlıkları, Başkan Erdoğan'ın başarılı yol arkadaşı Ertan Aydın başkanlığında devam ediyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı 2 Ocak'ta, 15 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan tanıtım organizasyonu hakkında toplantı düzenleyecek, toplantıya genel merkezden ilgili birimlerden katılım olacak.
BEYANNAMEYE İLK ERDOĞAN BAKACAK
Öte yandan AK Parti'de seçim beyannamesi çalışmaları da 15 Ocak'a kadar bitirilecek. Genel Merkez beyannameyi 11-12 Ocak gibi bitirerek Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak. Beyannamede kentsel dönüşüm, dirençli toplum, dirençli şehirler, toplumsal yapı, eğitim, sağlık, ulaştırma, kadın, aile ve gençlik vb. alanında konulara yer verilecek. Şehircilik ön planda olacak.
GERÇEK BELEDİYECİLİK SLOGANLARI ŞEKİLLENDİ
AK Parti bu süreçte, sloganlarını da üçe ayıracak. AK Partili olan ve olmayan belediyelerde ayrı bir söylem, deprem bölgesinde de farklı bir dil ile sahaya inecek. Ana unsur ise "gerçek belediyecilik" vurgusu olacak "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganının ön plana çıkacak.
"İstanbul bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir", "Adana bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir", "Ankara bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir", "Çanakkale bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir", "Yenimahalle bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" şeklinde AK Parti'nin seçime girdiği her büyükşehir, il, ilçe ve beldenin ismiyle uygulanacak.
Bu kapsamda Başkan Erdoğan bir kabine toplantısında "Fetret Devri yaşanan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri, inşallah merkezinde hizmet, eser ve yatırımın olduğu gerçek belediyecilikle yeniden buluşturacağız" demişti. Muhalefetin yönetimindeki şehirlere de 'Yeniden İstanbul, Yeniden Ankara' gibi sloganlar da kullanılacak.
SEÇİM MÜZİKLERİ BELİRLENDİ
AK Parti'nin efsaneleşen seçim müziklerinden biri olan 'Haydi bi daha'nın bestecisi Özhan Erel yerel seçimler için de AK Parti'ye şarkı besteledi. Ayrıca gençlerin sevdiği rap parçalar da yine seçim meydanlarında yükselecek. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen de İstanbul için özel bir şarkı besteliyor.
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