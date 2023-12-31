İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz!

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin'in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J-SİHA'ların desteğiyle JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla "KAHRAMANLAR-39" operasyonu düzenlendi.