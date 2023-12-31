İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mardin ili Nusaybin İlçesi sözde Bagok kırsalında gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mardin ili Nusaybin İlçesi sözde Bagok kırsalında gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz!
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin'in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J-SİHA'ların desteğiyle JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla "KAHRAMANLAR-39" operasyonu düzenlendi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde YEŞİL kategoride yer alan Piling Mardin (K) Delil Bal, GRİ kategoride yer alan Demhat Amad (K) İslam Ölçay ve Suriye Uyruklu Welat kod (K) Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi.
Hain Teröristlerin; 24 Eylül 2015 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Asb.Kd.Çvş. Mahmut YALÇINKAYA ve J.Uzm.Çvş. Sait KARA' nın yaralanması olayına,
21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Onb. Şahin AKAR' ın yaralanması olayına,
08 Ağustos 2017 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde Gürün J.Krk.K.lığına silahlı saldırı sonucu Uzm. J.VIII. Kad.Çvş. Mehmet KANADAŞI' nın yaralanması olayına,
01 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Muhammed Ata KIRATLI' nın ŞEHİT olması, J.Tğm. Kadir GÜR, J.Asb. Kd. Çvş. Hüseyin ADIGÜZEL, J.Uzm.Çvş. Mete ÇERKEZOĞLU, J.Uzm.Çvş. Murat ENGİNÖZ ve J.Uzm.Çvş. Furkan SOYSAL' ın yaralanması olayına,
05 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde EYP'li saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Ekrem KISILKAYA, J.Uzm.Çvş. Sercan UĞURLU ve J.Uzm.Çvş. Mehmet GÜVEN' in yaralanması olayına,
03 Nisan 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde üs bölgesi inşaatında çalışan işçilere silahlı saldırı sonucu sivil vatandaş müteahhit Mazlum GÖZENOĞLU' nun ŞEHİT edilmesi olayına,
19 Ekim 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Taşköy Mahallesinde BOTAŞ boru hattına yapılan sabotaj olayına,
30 Ekim 2020 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi Mağaraköy bölgesinde sivil araca EYP' li saldırı sonucu, Güvenlik Korucusu Zeki GÜMÜŞ' ün yaralanması olayına,
28 Eylül 2022 yılı Mardin ili Nusaybin ilçesi Güzelsu Mahallesi Dibek Dağı mevkiinde orman kesim işçiliği yapan Ali AKPINAR'ın ŞEHİT edilmesi olayına,
28 Nisan 2023 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, J.Asb.Üçvş. Mehmet GÜNDÜZ'ün şehit olduğu ve J.Uzm.Çvş. Mehmet BÜYÜKDEMİR'in yaralandığı saldırıya katıldıkları belirlendi.
ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
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