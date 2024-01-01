Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: Annesi Ayşe Bülbül mezarlığa koştu! İyi ki doğdun Eren

HAYALİ KOMANDO OLMAKTI

Sabah'ta yer alan habere göre anne Bülbül, "En büyük hayalin, Güneydoğu'da komando olarak askerlik yapmaktı. Askere gideceğin yaşı iple çekiyordun. Bana, 'askere gider de şehit olursam sakın üzülme anne, beni sana ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutumla getirirler, şehit annesi olursun. Bundan daha büyük ve ne var' demiştin. Çok istediğin halde askere gönderemeden, o hainler seni benden kopardı, elimden aldı. Hakkını helal et Eren'im. Ne olursun bana bir şey söyle" diyerek gözyaşı döktü.