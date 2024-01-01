01 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: Annesi Ayşe Bülbül mezarlığa koştu! İyi ki doğdun Eren

Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: Annesi Ayşe Bülbül mezarlığa koştu! İyi ki doğdun Eren

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
ABONE OL
Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: Annesi Ayşe Bülbül mezarlığa koştu! İyi ki doğdun Eren

1 Ocak 2002 yılında Maçka’da dünyaya gelen Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 2017’de PKK’lı teröristlerin hain saldırılarında şehit edilen Bülbül, yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun doğum gününde mezarının başında dua etti. Anne Bülbül, "Ben sadece Eren'e değil diğer kardeşlerine de doğum günü kutlamadım. Şimdi olmayan Eren'e doğum günü kutluyorum ama içim buruk." dedi.

"Biri de demiyor ki iyi ki varsın Eren" şeklindeki son paylaşımıyla hafızalara kazınan, vatan uğruna 15 yaşında şehit olan Trabzonlu Eren Bülbül, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit düşen Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak'ta annesinin ve sevenlerinin dualarına nail oldu. 7 yıldır acısı dinmeyen anne Ayşe Bülbül Eren'in mezarına giderek, doğum gününü kutladı.

"22 YAŞINDA OLACAKTIN"

Dün oğlunun mezarı başına giden Anne Bülbül, maddi imkansızlıklardan dolayı Eren'e hiç doğum günü kutlaması yapamadığını söyleyerek, "Eren'im, seni 15 yaşında toprağa verdim. Bugün senin doğum günün.

Yaşasaydın 22 yaşında olacaktın. Doğum günün kutlu olsun şehidim, kınalı kuzum, yavrum. Seni çok özledim. Sensiz geçen 7. doğum gününde de mezarının başındayım. Doğum günün kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

HAYALİ KOMANDO OLMAKTI

Sabah'ta yer alan habere göre anne Bülbül, "En büyük hayalin, Güneydoğu'da komando olarak askerlik yapmaktı. Askere gideceğin yaşı iple çekiyordun. Bana, 'askere gider de şehit olursam sakın üzülme anne, beni sana ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutumla getirirler, şehit annesi olursun. Bundan daha büyük ve ne var' demiştin. Çok istediğin halde askere gönderemeden, o hainler seni benden kopardı, elimden aldı. Hakkını helal et Eren'im. Ne olursun bana bir şey söyle" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül daha sonra A Haber'e verdiği röportajda "Ben sadece Eren'e değil diğer kardeşlerine de doğum günü kutlamadım. Şimdi olmayan Eren'e doğum günü kutluyorum ama içim buruk." dedi.

Galata’daki tarihi yürüyüş dünya basınında
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA