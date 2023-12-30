Siyasi operasyonla CHP eşbaşkanlığını da üstlenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılını iki skandala birden imza atarak bitirdi.

İlki önceki akşam Sözcü TV yayınında yaşandı. İstanbullulara 5 yılda 100 bin konut yapma sözü verdiği hâlde, onda birini bile gerçekleştirmeyen İmamoğlu, kendi yapamadıklarından çok TOKİ projelerini eleştirince TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak istedi ve ortalık karıştı.

Neymiş, program sunucusu gazeteci Senem Toluay Ilgaz cevap hakkına saygılı davranmış ve Bulut'a söz hakkı vereceğini söylemişti.

Buna bile tahammül edemeyen kibir abidesi "eşbaşkan" öfkeleniyor ve "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" modunda gazeteciyi azarlıyordu:

"Kusura bakmayın. İBB başkan adayıyla konuşacak kişi o değildir. İşine baksın. Doğru bir yayın politikası değil. Bence yanlış bir anons yaptınız."

Gazeteciye ayar vermeye ve bu çirkin azarlamaya Deniz Zeyrek itiraz etmek istese de etkili olamadı ve susmak zorunda kaldı.

"Duayen" gazeteci Uğur Dündar dâhil öteki gazeteciler ise özlemle bekledikleri "despot eşbaşkanı" hayran hayran izlemekle yetindi.



Eli uzun Karabat!

İkinci skandal da yine İmamoğlu ile ilişkili. İmamoğlu'nun İBB'deki en yakın adamı, paradan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, kurultay sürecinin "çantası"yla meşhur ismi Özgür Karabat, birkaç gün önce müthiş bir yargı skandalına imza attı.

Kendi adının karıştırıldığı seks skandalı ve İBB'deki yolsuzluklarla ilgili tam 254 haberi yargı kararıyla kaldırttı.

İlk kez Sabah Gazetesi'nde çıkan haberi skandala dönüştüren de bu yargı kararlarının İstanbul veya Ankara'da değil Muğla'nın tatil beldesi Bodrum mahkemelerinden alınmasıydı. Önce Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gidiyor.

O mahkeme hâkimi, Karabat'ın kendisiyle ilgili kararları onaylıyor ama İBB ile ilgili olanları reddediyor. Tabii bu Karabat'ı durdurmaya yetmiyor.

Bu kez 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuruyor. 254 haberin kaldırılmasına bu mahkeme karar veriyor.

Neresinden bakarsanız bakın, skandal bir karar. Kararın altında da Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimi Fatih Kale'nin imzası var.

Hâkim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) başlattığı soruşturma nasıl sonuçlanır göreceğiz ama şunu da merak ediyorum: Özgür Karabat, Bodrum'dan önce Sivas ve Erzincan gibi kaç ilin adliyesini dolaştı?

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FİLİSTİNLİ PAPAZ MUNZİR İSHAK

2023 yılında hem dünya hem de Türkiye'de unutulması zor olaylar yaşandı. Türkiye'de 6 Şubat depremi ve 14 Mayıs seçimleri bu açıdan önemliydi.

Dünyanın gidişatı açısından ise İsrail'in Gazze'deki soykırımı bir kırılma noktasıydı ve derin etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

Filistin'den yükselen ve "İsa (peygamber) enkazın altında" diye haykıran Papaz Munzir İshak'ın sesi bu gerçeği çok çarpıcı bir biçimde dile getiriyor:

"Bildiğimiz Gazze artık yok. Bu bir ortadan kaldırma. Bu bir soykırım. Dünya izliyor. Kiliseler izliyor. Gazze halkı kendi idamlarının canlı görüntülerini gönderiyor.

Katlandığımız bu çok büyük darbeye rağmen biz Filistinliler iyileşeceğiz. Yükseleceğiz.

Biz Filistinliler olarak her zaman yaptığımız gibi, yıkımın ortasından yeniden ayağa kalkacağız. Ama suç ortağı olanlar, sizin adınıza üzülüyorum.

Bundan kurtulabilecek misiniz?

Şunu söyleyeyim; soykırımdan sonra özrünüzü kabul etmeyeceğiz. Aynaya bakmanızı ve Gazze soykırıma uğrarken ben neredeydim diye sormanızı istiyorum."

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AK PARTİ'NİN İSTANBUL'DAKİ ÜÇ GENÇ BAŞKANI

Şu sıralarda siyasetin gündeminde belediye başkan adayları var. En çok merak edilen de AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları. Onlar da çok sürmez yakında açıklanır.

Ben sözü, İstanbul'daki mevcut belediye başkanlarına, daha doğrusu üç belediye başkanına getirmek istiyorum. İstanbul'un 24 ilçesini yöneten AK Parti, her ilçede çok ciddi işlere imza attı ve atmaya da devam edecek görünüyor.

Ama üç ilçe var ki o ilçelere dikkatle bakılması gerekiyor; çünkü o ilçeleri gençler yönetiyor.

Kâğıthane'de Mevlüt Öztekin (1981), Bağcılar'da Abdullah Özdemir (1983), Güngören'de Bünyamin Demir (1982) müthiş işlere imza atıyorlar.

Yolunuz o ilçelere düştü mü bilmiyorum ama üç genç başkanı da halk çok seviyor. Yeni dönemin, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin işaret fişekleri bu gençler. Önümüzdeki yerel seçimlerde de bu trend devam etmeli. Çekmeköy'de Fatih Sırmacı, Beylikdüzü'nde Ekrem Kop gibi böyle çok sayıda genç aday adayı var. Toplumun yeni kuşak siyasetçilerle tanışmasına şans verilmeli.

2024 yılının ülkemize ve dünyaya huzur ve barış getirmesi dileğiyle iyi yıllar..