Asgari ücret yüzleri güldürdü! Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Reis yine sözünü tuttu
Milyonların merakla beklediği asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 TL'ye yükseltilirken duyurulan rakam vatandaşları sevindirdi. Konya'da işçi olarak çalışan Göksel Hoyrazpınar asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Reis aylardır böyle bir zam yapılacağının sözünü veriyordu ve sözünü tuttu." dedi. 35 yaşındaki Leyla Aydemir ise devletin çalışanını yalnız bırakmadığını vurguladı. İşte detaylar...
Milyonların heyecanla beklediği asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira olarak açıklanması asgari ücretle çalışan vatandaşları sevindirdi.
Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira olan yeni ücretten memnun. Vatandaşların konuyla ilgili görüşleri şöyle:
KONYA: İşçi olarak çalışan Göksel Hoyrazpınar (54), "Allah devletimizden razı olsun. Reis aylardır böyle bir zam yapılacağının sözünü veriyordu ve sözünü tuttu. Vatandaşı için gece-gündüz demeden çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Yüzde 49'luk zam tabi ki güzel. Beni çok mutlu etti. Rahat bir nefes almamızı sağlayacak. Bir yandan da enflasyonla büyük bir mücadele veriliyor. Enflasyonda düşmeye devam ettikçe aldığımız bu zamların daha da güzel olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Fabrika işçisi Ali Yanık (47), "Birçok sorunla ve düşmanla mücadele eden devletimiz her zaman olduğu gibi yine bir bizi unutmadı. Bence güzel bir zam oldu. İnsanların refahı ve geçimini sağlaması için büyük bir artış oldu. Enflasyonla mücadele etkin bir biçimde sürüyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Tüm sınırları zorlayıp, bizler için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.
AKSARAY: Bir işletmede 8 yıldır asgari ücretle çalıştığını söyleyen evli ve 4 çocuk babası Kenan Asay (40), "Arkadaşlar arasında tahmin ediyorduk. Ben 15 bin TL olabileceğini düşünüyordum ama 17 bin 2 lira oldu. Bizim tek temennimiz asgari ücrete gelen zamla birlikte inşallah 2024 yılında ülkemizin ekonomik anlamda bir düzlüğe gireceğine inanıyoruz. Zor zamanları hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
İşçi Recep Fillikçi (58), "17 bin 2 lira bizim tahmin ettiğimiz bir rakam değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Yeni yıla umutlu giriyoruz" açıklamasında bulundu.
KAYSERİ: Su tesisatçısı 26 yaşındaki Alparslan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız ağırlığını koyarak asgari ücrete yüzde 49'luk bir oranla yapılabilecek azami zammı yaptı. Asgari ücret fazla mesai ile birlikte 20 bin lirayı buluyor. Bu asgari ücret şu anda cumhuriyet tarihinin en yük asgari ücreti olarak tarihe geçti" dedi.
ADANA : Kargo şirketinde dağıtım elemanı olarak çalışan arkadaşlar: Muhammed Kocabey (25): "Beklentimin üstünde bir ücret oldu. Ben daha düşük bekliyordum. Büyük bir sürpriz oldu çok sevinçliyim" dedi.
Hamdi Eren Gündoğdu (21): "Gerçekten çok iyi bir rakam açıklandı. Rakamdan memnunum. Yalnız bunu fırsat bilip zam yapanlara da bir önlem alınırsa çok iyi olur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz"
Alihan Özdemir (21): "Rakam açıklandığında çok sevindim. Yüzde 49 zam verilmesi gerçekten çok iyi oldu. Ürünlere de zam yapılmazsa çok iyi olur" dedi.
DİYARBAKIR: Bina görevlisi 28 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Çaçan: "Beklentim 17 bin civarıydı. Cumhurbaşkanımız, bakanlar ve asgari ücret komisyonun belirlediği yüzde 49 artış oranı beklentimizi karşılamıştır. Bu aşamadan sonra da, firmaların asgari ücret arttı diye ürünlere fahiş zam yapmasın istiyoruz" dedi.
TRABZON: Sezgin Kaşıkçı (38), "Devletimiz her zaman olduğu gibi çalışanın yanında oldu ve olmaya devam edecektir. Yüzde 49'luk artış beklentileri karşıladı" dedi.
Leyla Aydemir (35); "Devletimiz çalışanını, vatandaşını asla yalnız bırakmadı. Yüzde 49'luk bir artış beklediğimizin üstünde oldu" dedi.
GÜMÜŞHANE: Hasan Karabulut ( 42 -esnaf), "Gümüşhane'de çay ocağı işletiyorum ve asgari ücretle personel çalıştırıyorum. Devletimiz sağ olsun" dedi.
RİZE: Resul Uzun (55-esnaf): "Asgari ücretin 17 bin TL olmasını memnuniyetle karşıladık. Devletimiz imkanları kullanarak işçinin yanında oldu" dedi.
ERZURUM: Yakup Kına (27 -satış görevlisi): "Devletimiz asgari ücret konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Asgari ücrete yapılan zammı duyan bazı kesimin fahiş fiyat uygulamasının da önüne geçilmesini istiyoruz"
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