Son dakika! Mavi Vatan’ın yeni gücü: AKYA! Hedefi tam isabetle vurdu

"AKYA TORPİDOSUNU TÜRK DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİNE ALDIK"

AKYA'nın hedefi başarıyla vurduğu anlarda TCG Gökova Komuta Merkezinde büyük sevinç yaşandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, atış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bugün Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Yerli ve milli torpidomuz AKYA'nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve AKYA torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık." ifadesini kullandı.

Kısa bir süre önce milli ve yerli güdüm mermisi Atmaca'nın envantere alındığını anımsatan Tatlıoğlu, "Kısa süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız Hisar deniz milli ve yerli güdümlü mermimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli mayınımız Malaman'ı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerimizi kullanan gemilerimiz, yerli ve milli güdüm mermileri ile yerli ve millî torpidoları kullanmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.